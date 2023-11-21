الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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اجتماعات حكوميّة وأمنيّة متلاحقة.. نتنياهو يكشف عن "تقدّم" بملف الأسرى

منذ 37 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أنّ هناك تقدمًا يتحقق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنّه قال لجنود احتياط “نحقق تقدمًا. لا أعتقد أنه يستحق أن نصفه بأنه كبير جدًا، ليس بعد، لكنني آمل أن تكون هناك أخبار جيدة قريبًا”.

ولم يقدم نتنياهو مزيدًا من التفاصيل.

وقال مكتبه: “في ضوء التطورات في مسألة إطلاق سراح رهائننا”، سيعقد نتنياهو اجتماعًا لحكومة الحرب الساعة السادسة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) ومجلس الوزراء الأمني الموسع في الساعة السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) والحكومة بالكامل في الساعة الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش).

    المصدر :
  • رويترز

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