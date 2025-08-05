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اجتماع الثلاثاء الحاسم.. هل تنحاز إسرائيل لرغبة اليمين المتطرف باحتلال غزة؟

منذ ساعتين
عناصر من الجيش الإسرائيلي شمال غزة (أرشيفية من رويترز)

عناصر من الجيش الإسرائيلي شمال غزة (أرشيفية من رويترز)

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مع ترقب الحكومة الإسرائيلية صدور قرار الثلاثاء حول توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة المدمر تقريبًا، أكّد مسؤول إسرائيلي أن المشاورات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن هذا القرار لا تزال مستمرة.

كما أضاف المسؤول، وهو واحد من عدة أشخاص مطلعين على تفاصيل عملية صنع القرار الحساسة بشأن غزة: “هناك إدراك متزايد بأن حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق”، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.

تباينات بين نتنياهو وزامير
يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب والسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة على وقع تحذيرات من مجاعة وشيكة تهدد حياة نحو مليوني فلسطيني.

كما يأتي وسط تباينات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يعارض التوسع عسكريا في القطاع بسبب كلفته المادية والبشرية على القوات الإسرائيلية.

في حين يدفع وزراء أقصى اليمين الإسرائيلي نحو احتلال القطاع، وقد دعا بعض الوزراء حتى إلى منع إدخال المساعدات الغذائية إلى سكان غزة.

وكان الرئيس الأميركي شدد أكثر من مرة على ضرورة وقف الحرب، كما وصف الأوضاع في القطاع الفلسطيني بالمأساوية.

    المصدر :
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