احتجاجات في إيطاليا على اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود

خرج عشرات الآلاف من الإيطاليين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة، في إطار إضراب عام لمدة يوم واحد دعت إليه نقابات دعما لأسطول المساعدات الذي كان يحمل مواد غذائية إلى غزة واعترضته إسرائيل هذا الأسبوع.

وقال أحد المشاركين في احتجاج في روما ويدعى ماريو ماسيتي لرويترز “بعد ما رأيته مع الأسطول، فكرت أنه لا يمكنني أن أقف مكتوف اليدين ولا أفعل شيئا. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في هذا النوع من الاحتجاجات”.

ونظم الاتحاد العام الإيطالي للعمل احتجاجات في أكثر من 100 مدينة. وفي العاصمة روما، نظمت الحشود مسيرات من ساحة فيتوريو المركزية باتجاه محطة القطارات الرئيسية، حاملين أعلام الاتحاد والأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات.

وتسبب الإضراب في حدوث تأخيرات وإلغاءات في شبكة السكك الحديدية في إيطاليا، إلى جانب حدوث اضطرابات أقل في المطارات. واستمر تشغيل خطوط المترو في كل من روما وميلانو.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمل الإيطالي ماوريتسيو لانديني “هذا ليس مجرد إضراب. نحن هنا اليوم لندافع عن الأخوّة بين الأفراد، بين الشعوب، لنعيد الإنسانية إلى الصدارة، لنقول لا للإبادة الجماعية ولسياسة إعادة التسلح”.

وانتشرت الاحتجاجات المتضامنة مع أسطول المساعدات الذي كان يحاول كسر الحصار البحري الإسرائيلي في جميع أنحاء أوروبا ومناطق أخرى من العالم، لكنها كانت واسعة النطاق في إيطاليا بشكل خاص.

ومن المقرر أن تتواصل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غدا السبت، وستكون هناك مسيرة حاشدة في روما، لتمثل الختام لعدة أيام من الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى مظاهرات عنيفة تخللتها مواجهات مع الشرطة.