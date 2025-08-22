احتجاجات في حيفا ضد إبادة غزة تتعرض لقمع الشرطة الإسرائيلية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، 8 أشخاص في شارع بن غوريون بمدينة حيفا (شمال)، تظاهروا ضد استمرار الحرب في غزة، وممارسات تل أبيب فيها، بينما يدعم غالبية الإسرائيليين الإبادة بالقطاع.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة إنّ الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 8 أشخاص في شارع “بن غوريون” وسط حيفا، تظاهروا ضد الحرب في غزة، بدعوى “الإخلال بالنظام وعدم الانصياع لأوامر الشرطة”.

وأضافت الصحيفة أنّ المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات تدين إسرائيل وأفعالها في الحرب على قطاع غزة، قبل أن يتم اعتقالهم.

وعادة يشارك في هذه المظاهرات المُدينة لممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة، إسرائيليون يساريون، وعرب من فلسطينيي 48 (العرب في إسرائيل).

وتعمل الحركة اليسارية في إسرائيل، وسط مجتمع يدعم معظمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حربه ضد غزة وفق استطلاعات سابقة، وتركّز الحركة على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، كما تناهض الاحتلال وسياسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

كما تتظاهر أعداد أخرى أكبر من الإسرائيليين للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولو تطلب ذلك وقف الحرب.

وتقدّر إسرائيل وجود 50 أسيرا لديها لدى “حماس”، بينهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، في ظل اتهامات حقوقية بتعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.

يأتي ذلك في ظل اتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين وموجات نزوح ومجاعة أودت بحياة مئات المدنيين، وفق وزارة الصحة في غزة.