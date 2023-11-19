ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف جيش الإحتلال

للأسبوع السابع على التوالي تستمر الحرب داخل قطاع غزة، وسط قصف لا يتوقف وسلسلة من الأزمات الغذائية والطبية، بينما يتوغل جيش الإحتلال داخل القطاع في عملية برية منذ 27 أكتوبر الماضي.

هذا وارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، فقد بينت أحدث حصيلة نشرها الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 19\11\2023 مقتل 60 جندياً منذ 24 يوماً.

وأعلن الجيش بوقت سابق اليوم مقتل جنديين إضافيين، لترتفع الحصيلة إلى 60 منذ انطلاق التوغل البري في القطاع الساحلي الفلسطيني، وإلى 380 منذ تفجر الحرب في السابع من أكتوبر.

فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن ضابط احتياط من سلاح الهندسة ورقيب من لواء المظليين قتلا، بينما أصيب عنصر من وحدة النخبة للمظليين بجروح وصفتها بالخطيرة.

كما أشارت إلى مقتل ستة آخرين أمس السبت 18\11\2023.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات، أكد مرارا أن “العملية العسكرية” في القطاع لن تتوقف حتى تكتمل المهمة وإن استمرت أشهراً، في إشارة إلى “القضاء على حركة حماس واسترجاع الأسرى”، وفق الرواية الإسرائيلية.

كما كرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على مدى الأسابيع الماضية أن مهمة الجيش ستتواصل حتى “تفكيك حماس”.

ومنذ السابع والعشرين من أكتوبر الفائت، أطلقت إسرائيل عملية توغل بري في قطاع غزة، وتمكنت من فصل شمال القطاع عن جنوبه إلى حد بعيد، بينما طوقت عدداً من المواقع في الشمال، وتقدمت في مدينة غزة.

في حين واصلت ضرباتها العنيفة على جنوب غزة أيضاَ، وهي المنطقة التي دعت في وقت سابق آلاف الفلسطينيين للنزوح إليها، وترك المناطق الشمالية التي تتعرض لقصف عنيف.

بينما توقع العديد من المراقبين والمحللين العسكريين أن تستمر الحرب لأشهر بعد، وسط استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، في مقدمتها كتائب القسام الجناح المسلح لحماس.