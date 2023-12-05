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ارتفاع حصيلة قتلى جيش الإحتلال إلى 82 منذ بدء العملية البرية بغزة

منذ 31 ثانية

الجيش الاسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 82 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بعد ظهر الثلاثاء 5\12\2023 عن حصيلة للقتلى في صفوف قواته بلغت 80 جندياً بعد مقتل خمسة جنود، الاثنين. وفي بيان في وقت لاحق الثلاثاء، أعلن مقتل جنديين آخرين في غزة.

وسقط الجنود منذ بدء عملية برية أطلقت بعد نحو أسبوعين من الهجوم المباغت الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 16248 شخصا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة.

وأضاف أن ما لا يقل عن 43616 شخصا أصيبوا وأن 7600 شخص على الأقل في عداد المفقودين.

وقال البيان إن القوات الإسرائيلية ألقت أكثر من 50 ألف طن من المتفجرات على منازل المدنيين والمستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات منذ بدء الحرب، مما أدى إلى تدمير كامل لحوالي 52 ألف وحدة سكنية و69 مدرسة و121 مبنى حكومي و100 مسجد.

    المصدر :
  • رويترز

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