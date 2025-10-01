الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
ارتفاع ضحايا زلزال الفلبين إلى 27 قتيلًا وإصابة أكثر من 140 شخصًا

منذ 3 ساعات
أفراد من رجال الإنقاذ يقفون أمام طريق متضررة جراء وقوع زلزال بلغت قوته 6.9 درجة في مقاطعة سيبو

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وسط الفلبين إلى 27 قتيلاً وأكثر من 140 مصابًا، فيما حذر المسؤولون اليوم الأربعاء من احتمال زيادة العدد مع وصول فرق الإنقاذ إلى الأبنية المنهارة.

وقع الزلزال قبالة ساحل مدينة بوجو في مقاطعة سيبو بمنطقة فيساياس قبل الساعة العاشرة مساءً (1400 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وانهيار أبنية، بينها كنيسة يزيد عمرها عن 100 عام.

وتقع الفلبين ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، المعروف بنشاطه البركاني والزلازلي، وشهدت البلاد زلزالين كبيرين في يناير الماضي دون وقوع خسائر بشرية، بينما أودى زلزال بقوة 6.7 درجة في 2023 بحياة ثمانية أشخاص.

    المصدر :
  • رويترز

