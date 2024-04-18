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ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي على تشيرنيهيف الأوكرانية إلى 18

منذ 33 دقيقة
قصف روسي على تشيرنيهيف

قصف روسي على تشيرنيهيف

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قال مسؤولون، الخميس 18 أبريل/نيسان، إن عدد القتلى جراء هجوم جوي روسي على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا ارتفع إلى 18 بينما أصيب 78 شخصا آخرون عندما سقطت ثلاثة صواريخ على وسط المدينة.

وألحق الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء أضرارا بالبنية التحتية في المدينة، وهو أكبر هجوم تشنه روسيا من حيث عدد القتلى منذ أسابيع، ودفع كبار المسؤولين الأوكرانيين إلى الدعوة للحصول على دعم إضافي من الدفاعات الجوية.

وقال فياتشيسلاف تشاوس حاكم المنطقة التي تضم مدينة تشيرنيهيف عبر تطبيق تيليجرام إن عمليات البحث والإنقاذ انتهت صباح اليوم الخميس.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين في الحرب التي دخلت الآن عامها الثالث.

    المصدر :
  • رويترز

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