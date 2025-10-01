ارتفاع مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في أمريكا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء “إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي”.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.8 مليون برميل إلى 416.5 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر أيلول، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعها مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 271 ألف برميل خلال الأسبوع المشار إليه.

وقالت إن استهلاك الخام بالمصافي تراجع 308 آلاف برميل يوميا، في حين انخفضت معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية إلى 91.4 بالمئة.

وارتفعت مخزونات البنزين 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 220.7 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 0.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 123.6 مليون، مقابل توقعات بانخفاض 1.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 71 ألف برميل يوميا.