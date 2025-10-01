ارتفاع معظم بورصات الخليج بشكل طفيف وسط قلق من الإغلاق الحكومي بأمريكا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع طفيف، اليوم الأربعاء، إذ أثار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مخاوف إزاء تأخير إصدار بيانات الوظائف المهمة، مما ألقى بظلاله على اتجاهات أسعار الفائدة في المستقبل.

وأوقفت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها نتيجة انقسامات عميقة حالت دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن التمويل. وأثار ذلك أزمة ربما تكون طويلة وصعبة قد تؤدي إلى خسارة آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.

وقد يؤدي الإغلاق أيضا إلى تأخير إصدار بيانات اقتصادية مهمة، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية الذي من يفترض صدوره يوم الجمعة.

وتؤثر التحولات في السياسة النقدية في الولايات المتحدة بشكل كبير على أسواق الخليج نظرا لربط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 بالمئة، وتقدم سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.5 بالمئة.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.1 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في الخليج، بعد هبوطها ليومين مع تقييم المستثمرين خطط مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، لزيادة الإنتاج بشكل أكبر الشهر المقبل، في حين أظهرت بيانات من الولايات المتحدة وآسيا علامات على تراجع الطلب.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي 0.5 بالمئة مدعوما بمكاسب أسهم رئيسية. وتقدم سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.7 بالمئة.

وقفز سهم شركة تشغيل المتاجر الكبرى (سبينس) 3.9 بالمئة عقب الإعلان عن مشروعها المشترك مع شركة أيالا لإطلاق متاجر بقالة متميزة في الفلبين.

لكن المؤشر القطري انخفض 0.9 بالمئة، متأثرا بهبوط بلغ 1.2 بالمئة في سهم بنك قطر الوطني.

وفي البحرين ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة، وصعد مؤشر البورصة في سلطنة عمان 0.1 بالمئة، فيما نزل مؤشر الكويت 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.3 بالمئة، مدعوما بصعود بلغ واحدا بالمئة في سهم البنك التجاري الدولي.