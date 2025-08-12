الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربية وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية

منذ 7 دقائق
إسرائيل تواصل هدم القرى والبلدات الفلسطينية - أرشيفية

إسرائيل تواصل هدم القرى والبلدات الفلسطينية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا فلسطينيا وسط الضفة الغربية المحتلة بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وقال شهود عيان للأناضول، إن “قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة، وشرعت في هدم منزل المواطن محمد صبح، بمساحة 260 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص”.

ونفذ الجيش الإسرائيلي خلال يوليو/ تموز الماضي 75 عملية هدم بالضفة الغربية، طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلا مأهولا و11 غير مأهول، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق وغيرها، وفق بيان سابق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية).

وإجمالا، هدم الجيش الإسرائيلي في النصف الأول من العام الجاري 588 منشأة، ما تسبب في تضرر 843 فلسطينيا منهم 411 طفلا، وفق المصدر نفسه.

فيما أخطر الجيش الإسرائيلي 556 منشأة بالهدم، منها 322 منزلا مأهولا، و18 غير مأهول، و151 منشأة زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وغيرها.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق المصنفة “ج”، دون الحصول على تصاريح يعتبر إصدارها شبه مستحيل، بحسب منظمات محلية ودولية.

وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

علم جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا تعرض اتفاقًا تجاريًا منقحًا على الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز
المؤشر نيكي يحقق أعلى إغلاق تاريخي بقيادة قطاع التكنولوجيا
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
رئيس وزراء ماليزيا يؤكد أولوية تحقيق السلام في ميانمار وتقديم المساعدات للاجئي الروهينجا

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده