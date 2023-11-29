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استجابة لجهود بوتين.. القسام تطلق سراح امرأتين روسيتين

منذ 9 دقائق
الصليب الأحمر نقل الإسرائيليين المفرج عنهم إلى معبر رفح

الصليب الأحمر نقل الإسرائيليين المفرج عنهم إلى معبر رفح

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء، إطلاق سراح امرأتين روسيتين من بين الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم.

وقالت حماس في بيان إن الإفراج عن الروسيتين يأتي من خارج اتفاق الهدنة مع إسرائيل، والذي يشمل تبادل أسرى بين الحركة والدولة العبرية.

وأضافت أن الأمر يعود “استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وذكرت أن “المحتجزتين اللتين تحملان الجنسية الروسية تم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل”.

وكانت حماس أطلقت قبل 3 أيام سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، استجابة لبوتين وتقديرا لموقف روسيا.

يشار إلى أنه بوقت سابق، أكد مصدر إسرائيلي أن دفعة سادسة من المحتجزين تضم 10 إسرائيليين وروسيتين، سيطلق سراحهم اليوم.

تفاؤل قطري بتمديد الهدنة

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الأربعاء أن بلاده “متفائلة للغاية” بإعلان تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة مجدداً خلال الساعات المقبلة.

وقال ماجد الأنصاري لشبكة “سي إن إن” الأميركية: “نأمل أن نتمكن في غضون ساعات قليلة من إطلاق سراح الدفعة الأخيرة (من المحتجزين)، وأن نكون قادرين أيضاً على الإعلان عن تمديد” الهدنة.

كما أضاف: “متفائلون للغاية بأننا سنعلن أخباراً جيدة اليوم”، لافتاً إلى أن المفاوضات مستمرة وأن أي تمديد جديد سيكون بنفس معايير الاتفاقات السابقة.

    المصدر :
  • رويترز

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