استشهاد سليمان العبيد "بيليه فلسطين" برصاص الاحتلال في غزة

تسبّبت أنباء استشهاد لاعب كرة القدم الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الملقب بـ”بيليه فلسطين”، أثناء انتظار المساعدات الإنسانية في جنوب غزة بصدمة كبيرة في الأوساط الرياضية والعامة ما دعا أسطورة مانشستر يونايتد إلى نعيه.

إذ عبّر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن حزنه العميق، واصفا إياه بـ”أسطورة الرياضة الفلسطينية” في حين عبر محبوه وآخرون عن استيائهم من الحادثة من أبرزهم الأسطورة الفرنسية إريك كانتونا.

وقال نجم مانشستر يونايتد: قتلت إسرائيل سليمان العبيد الدولي الفلسطيني أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية، إلى متى ستستمر هذه الإبادة الجماعية؟

واعتبر الاتحاد الفلسطيني العبيد أحد ألمع نجوم الرياضة، إذ مثل المنتخب وساهم بأكثر من 100 هدف خلال مسيرته.

وكان استشهد لاعب منتخب فلسطين السابق برصاص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة يوم الأربعاء بعد أن “استهدفت القوات الإسرائيلية أشخاصا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة” بحسب ما أفاد الاتحاد الفلسطيني في بيانه.

وخاض العبيد الذي كان نجما بارزا في صفوف نادي خدمات الشاطئ، 24 مباراة دولية بحسب ما ذكره بيان الهيئة الكروية الأعلى في فلسطين.

وتابع “خلال مسيرته الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله أحد ألمع نجوم كرة القدم الفلسطينية”.

ومثّل أيضا لاعب الوسط فريق مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية وأحرز معه لقب الدوري في موسم 2010-2011.

وكان العبيد الذي سكن في القطاع منذ عام 2010 من بين ستة لاعبين من المنتخب الوطني من غزة تم إرجاعهم عند الحدود الأردنية لـ “أسباب أمنية” في طريقهم لخوض مباراة ودية في موريتانيا.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي آنذاك إن اللاعبين لم يعمدوا الى تجديد التصاريح الخاصة التي تسمح لهم باللعب في الضفة الغربية.

كانت إسرائيل قد سمحت سابقا للاعبين الستة بالسفر مع المنتخب الى استحقاقاته الخارجية.

وُلد العبيد في مدينة غزة لديه خمسة أبناء.

منذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد 662 شخصا من قطاع الرياضة، من بينهم 321 من العاملين في كرة القدم، بحسب الإتحاد الفلسطيني للعبة.