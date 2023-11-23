استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم صحافي في قصف على النصيرات ومخيم جباليا

شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، غارات عدة على منازل في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا.

وأفاد مراسل وكالة “وفا”، عن استشهاد المصور الصحافي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.

وأضاف أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على عدد من المنازل في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأوضح شهود عيان، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في محيط منطقة شارع أبو حسني في دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وشمالا، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء قصف أحد المنازل في بني سهيلا شرق خان يونس إلى 14 شهيدا، و13 جريحا على الأقل، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي، في الوقت الذي تواصل فيه طواقم الدفاع المدني والاسعاف البحث عن مفقودين تحت الركام.