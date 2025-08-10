استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه بعد إطلاق نار إسرائيل بالضفة الغربية

في مدينة أريحا بالضفة الغربية الشرقية المحتلة، فارق شاب فلسطيني الحياة، اليوم الأحد، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء إطلاق نار من قِبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “الشاب عبد الله محمد عطيات (25 عاما) استشهد صباح الأحد، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال خلال اقتحام شارع قصر هشام وسط مدينة أريحا، ليلة السبت-الأحد”.

وأوضحت أن عطيات نقل فجر الأحد من مستشفى أريحا الحكومي إلى مستشفى “هداسا عين كارم” بمدينة القدس، نظرا لخطورة حالته الصحية، قبل أن يعلن عن وفاته صباح اليوم.

وبموازاة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.