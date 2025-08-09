السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
استشهاد 11 فلسطينياً جراء غارات إسرائيلية وسط قطاع غزة!

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة، 8 أغسطس 2025. رويترز

استشهد 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم السبت إثر استهداف الاحتلال شمال مخيم النصيرات، وطالبي المساعدات جنوب مدينة غزة وسط القطاع.

وأكد مستشفى العودة استشهاد 6 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال طالبي المساعدات قرب نقطة توزيع المساعدات التابعة لما تسمى “منظمة غزة الإنسانية” عند محور نتساريم وسط قطاع غزة.

كذلك أفاد مستشفى العودة باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 33 جراء استهداف الاحتلال مواطنين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية، نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مدفعية الاحتلال قصفت حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مسيّرة للاحتلال قرب مسجد الشهيد شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فضلا عن نسف منازل غربي المدينة.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 36 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع أمس الجمعة، بينهم 21 من طالبي المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 61 ألفا و330 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 152 ألفا و359 مصابا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

    المصدر :
  • الجزيرة

