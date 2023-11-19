استشهاد 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 15 فلسطينيا استشهدوا صباح اليوم الأحد في قصف جوي إسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن 13 شخصا استشهدوا في هجوم على منزل في مخيم النصيرات في وسط غزة، في حين لقيت امرأة وطفلتها حتفهما في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وفي اليوم الـ44 من الحرب على غزة، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

فبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية شمالاً، نفّذت قواته اليوم الأحد قصفاً مكثّفاً على مناطق مختلفة من القطاع لا سيما في الشمال، رافقه إطلاق قنابل ضوئية.