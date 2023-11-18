استشهاد 32 شخصا من عائلة واحدة في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن استشهاد 32 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 19 طفلا، في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 شخصا من عائلة أبو حبل من المخيم.

وكان مسؤول في الوزارة أفاد لوكالة فرانس برس في وقت سابق السبت، باستشهاد ما لا يقل عن خمسين شخصا في غارة أخرى على مخيم جباليا، استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.

وتواصل إسرائيل استهداف قطاع غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر، حيث قتلت 1200 شخص وأخذوا 240 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تقصف إسرائيل معظم أنحاء غزة، وأمرت بإخلاء النصف الشمالي بأكمله من القطاع، مما أدى إلى تشريد نحو ثلثي سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون. ويخشى الكثيرون ممن فروا أن يصبح نزوحهم دائما.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف شخص، منهم 5000 طفل.