الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استشهاد 50 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مدرستين شمال قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
غارة جوية اسرائيلية على غزة (أرشيف)

غارة جوية اسرائيلية على غزة (أرشيف)

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 50 شخصا على الأقل استشهدوا اليوم الاثنين 4\12\2023 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج شمال قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم ينظرون في مدى صحة هذه التقارير.

وفي آخر التطورات اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بأنه فقد ثقة الشعب وجهاز الأمن و”عليه الرحيل”، مؤكداً على أنه “من يفشل بهذه الطريقة لا يمكنه الاستمرار”، مضيفا “تم تسجيل اسم نتنياهو على هذه الكارثة، وفقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الناس، فليفعل الشيء الوحيد اللائق الممكن وليرحل.. لقد حان الوقت لهذه الحكومة أن تغادرنا وتعفينا من كونها عقابا”.

كما اتهم لابيد نتنياهو بأنه المتسبب في “أعظم كارثة في تاريخ البلاد في عهده، عليه أن يرحل عن حياتنا”.

إلى هذا، نشرت القناة 13 الإسرائيلية استطلاعا للرأي كشف أن 76% من الذين شاركوا أكدوا أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستقيل فورا أو في نهاية الحرب من منصبه.

وأكد 47% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب على رئيس الوزراء أن يستقيل في نهاية الحرب، فيما أكد 29% أنه يجب عليه أن يستقيل على الفور.

وحسب الاستطلاع، يعتقد 18% فقط أنه على نتنياهو أن يستمر في منصبه بعد الحرب.

كما كشف استطلاع الرأي أن 44% من المشاركين يعتقدون أن نتنياهو هو المسؤول عن الصراعات، و33% يعتقدون أن الجيش هو المسؤول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار القصف الإسرائيلي المدمر على غزة
غزة تحت النار
صحف عالمية: تدمير أنفاق حماس المهمة الأصعب للجيش الإسرائيلي في غزة
علما تركيا وإسرائيل
غزة تحت النار
تركيا تحذر إسرائيل من ملاحقة مسؤولي حماس في أراضيها
صورة من فيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
غزة تحت النار
إسرائيل تحقق بمزاعم أن بعض المستثمرين كانوا على علم مسبق بهجوم حماس

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
كتائب القسام
غزة تحت النار
بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا
تشييع الرقيب (احتياط) في الجيش الإسرائيلي ماتان مئير
غزة تحت النار
إسرائيل تنشر أسماء جنودها القتلى في غزة