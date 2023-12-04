استشهاد 50 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مدرستين شمال قطاع غزة

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 50 شخصا على الأقل استشهدوا اليوم الاثنين 4\12\2023 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرستين تؤويان نازحين في حي الدرج شمال قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم ينظرون في مدى صحة هذه التقارير.

وفي آخر التطورات اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بأنه فقد ثقة الشعب وجهاز الأمن و”عليه الرحيل”، مؤكداً على أنه “من يفشل بهذه الطريقة لا يمكنه الاستمرار”، مضيفا “تم تسجيل اسم نتنياهو على هذه الكارثة، وفقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الناس، فليفعل الشيء الوحيد اللائق الممكن وليرحل.. لقد حان الوقت لهذه الحكومة أن تغادرنا وتعفينا من كونها عقابا”.

كما اتهم لابيد نتنياهو بأنه المتسبب في “أعظم كارثة في تاريخ البلاد في عهده، عليه أن يرحل عن حياتنا”.

إلى هذا، نشرت القناة 13 الإسرائيلية استطلاعا للرأي كشف أن 76% من الذين شاركوا أكدوا أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يستقيل فورا أو في نهاية الحرب من منصبه.

وأكد 47% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب على رئيس الوزراء أن يستقيل في نهاية الحرب، فيما أكد 29% أنه يجب عليه أن يستقيل على الفور.

وحسب الاستطلاع، يعتقد 18% فقط أنه على نتنياهو أن يستمر في منصبه بعد الحرب.

كما كشف استطلاع الرأي أن 44% من المشاركين يعتقدون أن نتنياهو هو المسؤول عن الصراعات، و33% يعتقدون أن الجيش هو المسؤول.