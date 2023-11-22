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استشهاد 52 شخصاً من عائلة واحدة في مخيم جباليا شمال غزة

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2023 4:53 مساءً
آثار القصف على مخيم جباليا في غزة

آثار القصف على مخيم جباليا في غزة (رويترز - أرشيفية)

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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (الأربعاء 22-11-2023) إن أكثر من 50 فردا من عائلة واحدة استشهدوا في مخيم جباليا للاجئين بشمال قطاع غزة خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية هناك.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية العرب والمسلمين في لندن إن 52 فردا من عائلة قدورة في جباليا قتلوا هذا الصباح فقط.

وأوضح “لدي قائمة الأسماء” مؤكدا أن العائلة أُبيدت بالكامل من الجد إلى الأحفاد.

يشار إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الخميس، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد نجاح جهود وساطة مشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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