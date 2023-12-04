استطلاع رأي في أمريكا.. غالبية النساء والشباب يعارضون الحرب على غزة

كشف استطلاع لشركة “غالوب” للأبحاث -أمس الأحد- عدم تأييد غالبية الشباب والنساء الأميركيين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشارك في الاستطلاع -الذي أجري خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- 1013 مواطنا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع وفق المشاركين فيها أن:

%52 من النساء لا تؤيدن الهجمات الإسرائيلية على غزة، و44% ترين الهجمات “مبررة”.

%67 من الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما يعارضون الهجمات الإسرائيلية على غزة.

%71 من الجمهوريين يؤيدون الهجمات الإسرائيلية، ومعارضة 23% منهم.

%63 من الديمقراطيين لا يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% يؤيدون ذلك.

%59 من الذكور يؤيدون الهجمات على غزة، بينما يعارضها 37% منهم.

%61 من الأميركيين “البيض” يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% منهم رافضون لها.

%64 من الأعراق الأخرى لا يؤيدون الهجمات على غزة، و30% مؤيد لها.

وحسب النتائج فإن 50% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لا يؤيدها 45%.

وقد أبدى 67% من المشاركين رضاهم عن تقديم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لإسرائيل والمساعدات الإنسانية لفلسطين، بينما يرى 31% أن بلادهم قدمت مساعدات أكثر من اللازم لإسرائيل.