استطلاع لرويترز/إبسوس: معظم الأمريكيين يعتقدون أن على الدول الاعتراف بفلسطين

أشخاص يشاركون في مسيرة ”أوقفوا تجويع غزة“ في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 16 أغسطس 2025. رويترز

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن أغلبية تبلغ 58 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.

وقال نحو 33 بالمئة من المشاركين إنهم لا يوافقون على أنه ينبغي أن يعترف أعضاء الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، بينما لم يجب تسعة بالمئة.

أُجري الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، خلال فترة شهدت إعلان ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وزاد هذا الضغط على إسرائيل مع انتشار الجوع في غزة.

وأُجري الاستطلاع وسط آمال في أن تتفق إسرائيل وحماس على وقف لإطلاق النار يتيح هدنة في القتال، وتحرير بعض الرهائن، وتسهيل دخول شحنات المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤولان أمس الثلاثاء إن إسرائيل تدرس رد حماس على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا وعدد من حلفائها الأوروبيين الأسبوع الماضي إن الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها”، في حين حذرت منظمات الإغاثة من أن سكان غزة على شفا المجاعة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إن إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية إلى قطاع غزة لتفادي الجوع واسع النطاق. وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن الجوع في غزة، متهمة حماس بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

وقالت أغلبية كبيرة من المشاركين في استطلاع رويترز/إبسوس، تشكل 65 بالمئة، إن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة السكان الذين يواجهون الجوع، بينما عارض ذلك 28 بالمئة. وشمل هؤلاء المعارضون 41 بالمئة من الجمهوريين من حزب الرئيس دونالد ترامب.

يتبنى ترامب والعديد من أعضاء حزبه نهج “أمريكا أولا” في العلاقات الدولية ويؤيدون التخفيضات الحادة في البرامج الأمريكية الخاصة بالمساعدات الغذائية والطبية الدولية ويرون أن أموال بلادهم يجب أن تساعد الأمريكيين وليس من هم خارج حدودها.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، وتسبب في أزمة إنسانية ونزوح معظم السكان.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أيضا أن 59 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه. في حين عارض 33 بالمئة من المشاركين هذا الرأي.

وفي استطلاع مماثل أجرته رويترز/إبسوس في فبراير شباط 2024، وافق 53 بالمئة من المشاركين على أن الرد الإسرائيلي مفرط، بينما عارض 42 بالمئة ذلك.

أجري أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس عبر الإنترنت، وجمع ردودا من 4446 أمريكيا من البالغين على مستوى البلاد، وكان هامش الخطأ فيه نحو نقطتين مئويتين.