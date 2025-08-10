استطلاع للرأي: غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية

أشخاص يشاركون في مظاهرة ضد إسرائيل وتضامناً مع الأطفال الفلسطينيين في غزة، في بوتسدامر بلاتز، برلين، ألمانيا، 3 أغسطس 2025. رويترز

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو أمر ترفضه الحكومة الألمانية حاليا.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد “فورسا” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة “إنترناتسيوناله بوليتيك” الألمانية، أجاب 54% من المشاركين بـ”نعم” على سؤال “هل ينبغي لألمانيا الآن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة؟”، بينما أجاب بالرفض 31% آخرون.

وشمل الاستطلاع الذي أجري في نهاية يوليو الماضي 1001 ألماني، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وفي شرق ألمانيا كانت نسبة التأييد أعلى قليلا، حيث بلغت 59%، مقابل 53% في غرب البلاد. وكانت النسبة أعلى من المتوسط بين الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما (60%)، و58% بين من تفوق أعمارهم 60 عاما.

وفيما يتعلق بالتوجهات الحزبية، كانت أعلى نسبة تأييد بالاعتراف بفلسطين بين أنصار حزب “اليسار” (85%). وبلغت 66% بين أنصار حزب الخضر، و52% بين أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم. وكان الدعم منخفضا بشكل خاص بين مؤيدي التحالف المسيحي المحافظ المنتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس (48%)، ومؤيدي حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي (45%).

وبينما ترى الحكومة الألمانية مستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين في حل الدولتين الذي يمكن للطرفين فيه العيش بسلام جنبا إلى جنب، فإنها تعتقد أن الاعتراف بفلسطين بموجب القانون الدولي لا يمثل سوى المرحلة الأخيرة من المفاوضات نحو هذا الحل.