استعدادا لهجمات جديدة.. روسيا تستعد لتجنيد 500 ألف جندي إضافي

مع استمرار المعارك في أكثر من جبهة في أوكرانيا، قال مسؤول استخباري أوكراني، السبت، إن موسكو بصدد استدعاء 500 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط خلال يناير الجاري، بعد استدعاء نحو 300 ألف في سبتمبر الماضي، في حين لم تؤكد موسكو النبأ حتى الآن.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن فاديم سكيبيتسكي، وهو نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قوله، إن المجندين الجدد في الجيش الروسي سيكونون جزءا من هجمات متجددة خلال الربيع والصيف.

ويعتقد الأوكرانيون أن هذه الهجمات ستقع في الشرق والجنوب.

ولم تعلق روسيا على الفور على هذه التقارير.

واعتبر “الغارديان” أن هذه المعلومات تظهر أنه لا نية لدى لروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

لكن الرئيس الروسي،فلاديمير بوتين، اعتبر في ديسمبر الماضي أنه لا جدوى من استدعاء مزيد من قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن نصفهم جرى نشرهم في أوكرانيا، حيث يقاتلون هناك.

وسبق أن صرح بوتين مرارا أنه لا حاجة لتوسيع نطاق التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي.

وكان بوتين، أعلن في 21 سبتمبر الماضي التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد بسبب حرب أوكرانيا، معلنا استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط.

لكن هناك تقارير غربية، بحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، تشير إلى أن روسيا مستمرة في استدعاء الاحتياط بشكل مستتر.

تفاصيل قرار التعبئة في سبتمبر الماضي.