السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استعدادا لهجمات جديدة.. روسيا تستعد لتجنيد 500 ألف جندي إضافي

منذ 45 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

مع استمرار المعارك في أكثر من جبهة في أوكرانيا، قال مسؤول استخباري أوكراني، السبت، إن موسكو بصدد استدعاء 500 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط خلال يناير الجاري، بعد استدعاء نحو 300 ألف في سبتمبر الماضي، في حين لم تؤكد موسكو النبأ حتى الآن.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن فاديم سكيبيتسكي، وهو نائب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قوله، إن المجندين الجدد في الجيش الروسي سيكونون جزءا من هجمات متجددة خلال الربيع والصيف.

ويعتقد الأوكرانيون أن هذه الهجمات ستقع في الشرق والجنوب.

ولم تعلق روسيا على الفور على هذه التقارير.

واعتبر “الغارديان” أن هذه المعلومات تظهر أنه لا نية لدى لروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

لكن الرئيس الروسي،فلاديمير بوتين، اعتبر في ديسمبر الماضي أنه لا جدوى من استدعاء مزيد من قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن نصفهم جرى نشرهم في أوكرانيا، حيث يقاتلون هناك.

وسبق أن صرح بوتين مرارا أنه لا حاجة لتوسيع نطاق التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلن عنها في سبتمبر الماضي.

وكان بوتين، أعلن في 21 سبتمبر الماضي التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد بسبب حرب أوكرانيا، معلنا استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط.

لكن هناك تقارير غربية، بحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، تشير إلى أن روسيا مستمرة في استدعاء الاحتياط بشكل مستتر.
تفاصيل قرار التعبئة في سبتمبر الماضي.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
    صحيفة "جيروزاليم بوست" تكشف عن "أكبر" خطر يهدد إسرائيل!
    إيران تواصل إعدام المتظاهرين
    بسبب إعدام متظاهرين.. هولندا تطالب بفرض عقوبات على إيران
    مشاهد من العملية العسكرية في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تقرير استخباراتي: استمرار القتال في أوكرانيا خلال عيد الميلاد

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهما
    فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض
    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"
    جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله
    بالفيديو: جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله وديع