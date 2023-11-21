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اشتباكات بالضفة.. وجيش الإحتلال يعتقل 13 في جنين والخليل

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2023 8:42 صباحًا
الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (رويترز)

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أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات في كل من مدينة جنين ومخيمها وقباطية والخليل بالضفة الغربية، وألقت القبض على 13 شخصا.

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خمسة أشخاص من جنين وقباطية، بينما اعتقل 8 في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن اشتباكات اندلعت بين مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية ببلدة قباطية جنوب جنين.

وقال إعلام فلسطيني إن شبانا استهدفوا القوات الإسرائيلية بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام قباطية.

وأضاف أن الجيش اقتحم أيضا مخيم بلاطة بنابلس وبلدة بيت أمر في الخليل بالضفة.

وقبلها، قال إعلام فلسطيني إن دوي انفجار سمع بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية زبوبا غرب جنين وشنت حملة تفتيش واسعة، كما كثفت من وجودها في محيط عدة بلدات وقرى بينها السيلة الحارثية وكفر دان ورمانة واليامون ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها.

 

    المصدر :
  • وكالات

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