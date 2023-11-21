الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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اشتباكات بمحاور عدة في غزة.. والإحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين

منذ 3 دقائق
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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أعلنت المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 5 في المعارك الجارية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية المعترف بها إلى 70 قتيلا منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في القطاع يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن خسائر الاحتلال الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

وخلال الأيام الماضية تزايدت أعداد قتلى الجيش الإسرائيلي مع اشتداد المعارك مع المقاومة على عدد من محاور القتال.

وفي سياق مواز، ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلا عن الجيش أن هناك حاليا أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي منتشرين في قطاع غزة في الحرب.

وتتمركز تلك القوات بشكل رئيسي في أحياء الزيتون وجباليا بمدينة غزة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومنذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي هناك أيضا حالات عدة قتل فيها عناصر من القوات الإسرائيلية بنيران صديقة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

ويقول الجيش إنه يجري التحقيق في تلك الحوادث من أجل تعلم الدروس للمستقبل.

    المصدر :
  • وكالات

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