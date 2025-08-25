الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
اشتباكات بين الشرطة الإندونيسية ومتظاهرين احتجاجا على رواتب البرلمان

منذ 8 دقائق
الشرطة الإندونيسية

قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لصد مئات المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان الإندونيسي اليوم الاثنين احتجاجا على ما وصفوه بأجور وامتيازات النواب المبالغ فيها.

وألقى بعض المحتجين حجارة وأطلقوا ألعابا نارية على شرطة مكافحة الشغب في العاصمة جاكرتا وأضرموا النار في دراجة نارية واحدة على الأقل.

ولم يدل المسؤولون حتى الآن بتفاصيل عن مدى الأضرار أو الإصابات أو ما إن كانت الشرطة قد احتجزت أيا من المحتجين.

وخرج المحتجون في مسيرة في محيط البرلمان للمطالبة، بحسب بيان صدر عن إحدى المجموعات المنظمة للاحتجاج، بخفض رواتب أعضاء البرلمان.

وأوردت وسائل إعلام محلية هذا الشهر أن عضو البرلمان يتقاضى ما يزيد على 100 مليون روبية (6150 دولارا) شهريا، شاملة بدل السكن، وهو أجر أعلى بفارق كبير من متوسط الدخل البالغ 3.1 مليون روبية في إندونيسيا.

وقال متحدث باسم شرطة جاكرتا للصحفيين إن 1250 من أفراد الشرطة جرى نشرهم لحفظ الأمن حول المبنى.

(الدولار = 16250 روبية)

    المصدر :
  • رويترز

