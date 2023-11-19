اشتباكات داخل مخيم جباليا بعد تقدم الدبابات الإسرائيلية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من الفصائل الفلسطينية وجنود إسرائيليين في مخيم جباليا.

فقد أفاد مراسل “العربية/الحدث” الأحد، بأن دبابات الجيش الإسرائيلي تقدمت باتجاه المخيم الذي يأوي اللاجئين شمال القطاع المحاصر.

وأضاف أن المدرعات الإسرائيلية تمركزت عند مفترق الصفطاوي وهو الشارع المؤدي إلى المخيم، وحي الفالوجا شمالاً.

كما أكد أن تلك المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة “غير مسبوقة” بين الفصائل والإسرائيليين.

أتى ذلك وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

فبعدما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع العملية البرية شمالاً، نفّذت قواته اليوم الأحد قصفاً مكثّفاً على مناطق مختلفة من القطاع لا سيما في الشمال، رافقه إطلاق قنابل ضوئية.

وأكدت مصادر “العربية/الحدث”، سقوط ضحايا في قصف إسرائيلي طال منازل في حي اليرموك.

كما أشارت إلى مقتل جنديين إسرائيليين في الاشتباكات الدائرة شمالي القطاع.

فيما أدى القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وخان يونس، إلى مقتل 15 فلسطينيا وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

قد تستمر أشهرا!

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات، كان أكد مرارا أن “العملية العسكرية” في القطاع لن تتوقف حتى تكتمل المهمة وإن استمرت أشهراً، في إشارة إلى “القضاء على حركة حماس واسترجاع الأسرى”، وفق الرواية الإسرائيلية.

كما كرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على مدى الأسابيع الماضية أن مهمة الجيش ستتواصل حتى “تفكيك حماس”.

ومنذ السابع والعشرين من أكتوبر الفائت، أطلقت إسرائيل عملية توغل بري في قطاع غزة، وتمكنت من فصل شمال القطاع عن جنوبه إلى حد بعيد، بينما طوقت عدداً من المواقع في الشمال، وتقدمت في مدينة غزة.

في حين واصلت ضرباتها العنيفة على جنوب غزة أيضاَ، وهي المنطقة التي دعت في وقت سابق آلاف الفلسطينيين للنزوح إليها، وترك المناطق الشمالية التي تتعرض لقصف عنيف.

بينما توقع العديد من المراقبين والمحللين العسكريين أن تستمر الحرب لأشهر بعد، وسط استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، في مقدمتها كتائب القسام الجناح المسلح لحماس.