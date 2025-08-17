الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتقالات تشمل شبانًا ومعتقلين سابقين في مناطق متفرقة بالضفة

منذ 47 دقيقة
إسرائيل تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

إسرائيل تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

A A A
طباعة المقال

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 19 فلسطينيًّا على الأقل بينهم معتقلون سابقون، إثر حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، أن قوات إسرائيلية اعتقلت 6 شبان في نابلس (شمال)، 4 منهم من قرية دوما جنوب المدينة، واثنان آخران من قرية برقة شمال المدينة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي بيت لحم (جنوب)، اعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة شبان، بينهم معتقلان سابقان، بعد مداهمة منازلهم في منطقة شارع الصف بالمدينة، وفق “وفا”.

وفي الخليل (جنوب)، أفادت الوكالة بأن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت 6 مواطنين من عائلة واحدة، وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها ونكلت بالمواطنين.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واعتقلت مواطنين اثنين، بالإضافة إلى دهم عدد من المنازل في بلدة سعير شرق الخليل، وقرية البرج جنوبا، بحسب الوكالة ذاتها.

وفي رام الله (وسط)، اعتقل الجيش شقيقين، من قرية أم صفا شمال المدينة، وفق مصادر محلية.

وبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون إسرائيل حتى بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، نحو 10 آلاف و800، بينهم 49 سيدة، و450 طفلًا، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

أسيرات فلسطينيات
غزة تحت القصف
الكلاب البوليسية والإذلال أبرز أدوات تعذيب الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية
مضيفو الطيران بإير كندا ينظمون احتجاجا على ظروف العمل
الخطوط الجوية الكندية ترجئ استئناف عملياتها
انتخابات بلدية في ليبيا
ليبيا تنهي الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
عرضٌ رئاسيٌّ لبرّاك... ما تفاصيله؟
دينا الشربيني
دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور غامض على إنستغرام
الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
قاسم قرأ رسالة لاريجاني.. حرب أهلية وتوجيه السلاح إلى صدور اللبنانيينّ!