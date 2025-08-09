السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
اعتقالات واسعة في لندن خلال احتجاج على قرار حظر حركة فلسطين أكشن

منذ 23 دقيقة
ضباط الشرطة يغلقون أحد الشوارع بينما يتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجًا على خطط وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر لحظر مجموعة ”فلسطين أكشن“ في الأسابيع المقبلة، في لندن، بريطانيا، 23 يونيو/حزيران 2025. رويترز

ضباط الشرطة يغلقون أحد الشوارع بينما يتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجًا على خطط وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر لحظر مجموعة ”فلسطين أكشن“ في الأسابيع المقبلة، في لندن، بريطانيا، 23 يونيو/حزيران 2025. رويترز

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها اعتقلت أكثر من 50 شخصا اليوم السبت خلال مشاركتهم في مظاهرة أمام البرلمان احتجاجا على قرار بريطانيا حظر حركة فلسطين أكشن.

وقالت الشرطة على موقع إكس إن قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبر عن دعمها للحركة في ساحة البرلمان.

وكان مجلس العموم البريطاني قرر في يوليو تموز حظر حركة فلسطين أكشن بموجب تشريع مناهض للإرهاب بعد أن اقتحم بعض أعضاء الحركة قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرات احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

وبموجب الحظر يعد الانتماء لهذه الحركة جريمة يعاقب عليها‭‭ ‬‬القانون بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.

وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت قرارا الأسبوع الماضي يسمح للناشطة هدى عموري المؤسسة المشاركة في حركة فلسطين أكشن بحق الطعن على قرار الحكومة البريطانية الخاص بحظر الحركة.

