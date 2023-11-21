الأردن يقول إن إسرائيل أمرت بإخلاء مستشفى ميداني أردني في غزة

قال الأردن الثلاثاء إن إسرائيل أمرت بإخلاء مستشفى ميداني أردني في غزة، لكنه أضاف أنه لن يستجيب للطلب.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية إن الجيش الأردني يعزز وجوده على طول الحدود في ضوء التطورات في غزة.

فيما أعلن مسؤولون صحيون في قطاع غزة أمس الاثنين 20\11\2023 وصول أول مستشفى ميداني أردني مع فريق طبي منذ بدأت إسرائيل عدوانها على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عبر معبر رفح عند الحدود مع مصر.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد وصل ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الاثنين 20\11\2023 إلى مدينة العريش المصرية للإشراف على عملية تجهيز وإرسال “المستشفى الميداني الخاص/2” إلى جنوب قطاع غزة.

وأكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن المستشفى الميداني الأردني الجديد سيقام “في محيط مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع لاستقبال الجرحى والمصابين”.

من جهته، أوضح الديوان الملكي الأردني أن المستشفى سيكون بسعة 41 سريرا، ويتكون من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة، والرجال، والنساء، والخدج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة.

ويضم المستشفى فريقا طبيا وتمريضيا وإداريا يتألف من 145 شخصا، يتولون تخصصات “الجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين”.

وكانت وصلت في وقت سابق 40 شاحنة إلى معبر رفح تحمل معدات وأجهزة ومستلزمات طبية لتجهيز المستشفى، برفقة فريق مؤلف من 17 من العناصر الطبية والفنية.

يذكر أن المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول بغزة تأسس في 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يوميا، وهو يُدار من قبل فرق طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بفريق جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله كونه يقدم خدماته مجانا.

ووفقا لمدير المستشفيات في قطاع غزة، فإنه “من المتوقع وصول مستشفيين ميدانيين من الإمارات وقطر وستتم إقامتهما في جنوب القطاع”.

كما أكد مدير هيئة المعابر هشام عدوان “إدخال 6 سيارات إسعاف مقدمة من الكويت”، مشيرا إلى أنه سيتم ضمها إلى خدمة الإسعاف في مستشفى ناصر.