الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية الجمعة، إذ قاد قطاعا البنوك والتعدين الارتفاعات في التعاملات المبكرة مع تزايد رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة مما دفع المؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 569.6 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل نيسان.

وزاد مؤشر قطاع بنوك منطقة اليورو واحدا بالمئة، إذ قاد سهم رايفايزن المكاسب بارتفاع 7.7 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات المفروضة على الأصول المرتبطة بالملياردير الروسي أوليج ديريباسكا لتعويض البنك النمساوي.

وارتفع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 2.6 بالمئة بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للبنك الهولندي إلى “شراء” من “بيع”.

وكسب مؤشر قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 1.3 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.

ومع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، من غير المرجح أن ينشر تقرير الوظائف الأمريكية الذي كان متوقعا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وتشير رهانات المتعاميلن إلى وجود فرصة شبه مؤكدة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد صدور تقرير أجور القطاع الخاص الذي جاء ضعيفا قبل أيام.

وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية منها بيانات نشاط الخدمات في عدد من الدول الأوروبية وتلك الخاصة بمنطقة اليورو ككل في وقت لاحق من اليوم الجمعة.