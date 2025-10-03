الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية الجمعة، إذ قاد قطاعا البنوك والتعدين الارتفاعات في التعاملات المبكرة مع تزايد رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة مما دفع المؤشر ستوكس 600 إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 569.6 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر أبريل نيسان.

وزاد مؤشر قطاع بنوك منطقة اليورو واحدا بالمئة، إذ قاد سهم رايفايزن المكاسب بارتفاع 7.7 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات المفروضة على الأصول المرتبطة بالملياردير الروسي أوليج ديريباسكا لتعويض البنك النمساوي.

وارتفع سهم بنك إيه.بي.إن أمرو 2.6 بالمئة بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته للبنك الهولندي إلى “شراء” من “بيع”.

وكسب مؤشر قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 1.3 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.

ومع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، من غير المرجح أن ينشر تقرير الوظائف الأمريكية الذي كان متوقعا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وتشير رهانات المتعاميلن إلى وجود فرصة شبه مؤكدة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد صدور تقرير أجور القطاع الخاص الذي جاء ضعيفا قبل أيام.

وتترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية منها بيانات نشاط الخدمات في عدد من الدول الأوروبية وتلك الخاصة بمنطقة اليورو ككل في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزارة الطاقة الأوكرانية: روسيا هاجمت بنى تحتية للطاقة خلال الليل
لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز
المؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق
إسحاق دار
غزة تحت القصف
وزير الخارجية الباكستاني حول خطة ترامب بشأن غزة: لا تتوافق مع المسودة

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
الشيخ نعيم قاسم
هجوم إسرائيلي لاذع على نعيم قاسم!
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب