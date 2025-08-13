الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
الأسهم الأوروبية ترتفع وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية

منذ ساعة واحدة
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والدفاع المكاسب، فيما ظل الارتياح سائدا في العالم بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، فيما صعد المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

وصعدت الأسهم العالمية وأغلقت بورصة وول ستريت عند مستويات قياسية مرتفعة، ويتوقع المتعاملون فرصة 94 بالمئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ومن المقرر أن يتحدث قادة أوروبا وأوكرانيا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم قبل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وارتفع سهم شركة توي 1.7 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة سياحية في أوروبا عن نتائج أفضل من المتوقع بفضل السفر الصيفي.

وأعلنت إي.أون عن تحقيق أرباح أساسية أكبر في النصف الأول من العام وأبقت على توقعاتها للعام بأكمله مع دعوة الشركة، وهي أكبر مشغل لشبكات الطاقة في أوروبا، لألمانيا بأن ترفع العوائد على استثمارات الشبكة في المستقبل. وارتفعت أسهمها بشكل طفيف.

وانخفض سهم فيستاس 1.8 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة توربينات الرياح عن ارتفاع أقل من المتوقع في الأرباح التشغيلية للربع الثاني ولكنها أبقت على توقعاتها للسنة المالية دون تغيير.

    المصدر :
  • رويترز

