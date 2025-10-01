الأسهم الأوروبية تستقر بدعم مكاسب قطاع الرعاية الصحية

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب قطاع الرعاية الصحية التي عوضت التراجع في السوق الأوسع، وسط قلق المستثمرين من احتمال تأخير صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

وبقي مؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير عند 557.9 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش، مسجلاً المكاسب الشهرية الثالثة على التوالي في سبتمبر. وتباين أداء البورصات الأوروبية، إذ تراجع المؤشر الألماني داكس 0.5% بينما ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2% مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وسجل قطاع الرعاية الصحية قفزة بنسبة 2.7% بعد إعلان شركة فايزر اتفاقها مع الرئيس الأمريكي لخفض أسعار الأدوية بوصفات طبية، فيما ارتفع سهم نوفارتس 2.8% بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على علاجها الفموي لأحد الأمراض الجلدية الالتهابية المزمنة.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفعت أسعار المساكن البريطانية بوتيرة أسرع من المتوقع خلال سبتمبر، فيما يُنتظر صدور قراءة مهمة لمعدل التضخم في منطقة اليورو لاحقاً. ومع توقف العديد من أنشطة الحكومة الأمريكية، من المتوقع أن يحظى تقرير التوظيف في القطاع الخاص المقرر اليوم باهتمام المستثمرين بشكل خاص.