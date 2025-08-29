الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
الأمم المتحدة: زيادة كبيرة في عمليات الإعدام بإيران

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2025 1:44 مساءً
الإعدامات في إيران - تعبيرية

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن السلطات الإيرانية أعدمت 841 شخصا على الأقل منذ بداية هذا العام، مما يمثل زيادة كبيرة.

وأضافت المفوضية أن إيران أعدمت مئة شخص في يوليو تموز، أي أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين أعدمتهم في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومن بين من أعدمتهم إيران نساء وأفغان وأفراد من أقليات عرقية مثل البلوش والأكراد والعرب.

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف “العدد المرتفع من عمليات الإعدام يشير إلى نمط ممنهج لاستغلال الدولة لعقوبة الإعدام كأداة تخويف وقمع لأي معارضة”.

وأشارت إلى أن المفوضية رصدت استهدافا لأقليات عرقية ومهاجرين بعمليات الإعدام أكثر من غيرهم.

وقالت شمداساني إن إيران تجاهلت العديد من الدعوات للانضمام لحركة عالمية تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.

وذكرت المفوضية أن الإعدام على وشك أن ينفذ بحق 11 شخصا تتهم طهران ستة منهم “بالتمرد المسلح”. وينتظر خمسة تنفيذ الإعدام بحقهم فيما يتعلق بالمشاركة في احتجاجات شهدتها إيران في 2022.

ودعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إيران إلى تعليق تنفيذ عمليات الإعدام باعتبارها خطوة على طريق إلغاء تلك العقوبة كليا.

    المصدر :
  • رويترز

