السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
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الأمم المتحدة: سكان غزة يعيشون في "دائرة موت ودمار ومرض"

منذ 17 دقيقة
آثار الدمار في قطاع غزة

آثار الدمار في قطاع غزة (رويترز)

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أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه.

وقال “قتل وأصيب عدد كبير في غضون ساعات اليوم (أمس الجمعة)، وجاءت تعليمات للأسر مجددا للإخلاء، وانهارت الآمال”.

وأشار إلى أن جميع سكان القطاع على رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعب في الشهر الثاني للحرب الإسرائيلية على غزة، مضيفا أنهم “يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض”.

وقد  واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى استشهاد 178 وإصابة مئات منذ انتهاء الهدنة.

فينا طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ الجرحى.

كما دعا المكتب الإعلامي بضرورة إدخال مئات المعدات والآليات لجهاز الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء.

وجدد دعوته لمكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” لاستئناف العمل في محافظتي غزة والشمال.

مشيراً إلى أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي خاصة واشنطن المسؤولية الكاملة عن الحرب.

وأكد على أن القطاع يحتاج إلى إدخال ألف شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا.

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