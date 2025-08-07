الأونروا تحذر: لا يمكن استمرار قتل الفلسطينيين أثناء بحثهم عن الطعام

والدة فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي أثناء محاولته الحصول على مساعدات يوم الأحد، تبكي على جثمانه خلال جنازته في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إنه لا يمكن استمرار قتل إسرائيل للفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم في ظل الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

جاء ذلك في منشور على حساب الوكالة الأممية عبر منصة إكس تعليقا على تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن التجويع الإسرائيلي الممنهج.

وقالت الأونروا إن الأمم المتحدة تحذر منذ شهور من العواقب التي تتكشف في غزة، واليوم، الفلسطينيون يتضورون جوعًا، ويتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعاما لعائلاتهم”.

وشددت: “لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ويجب اتخاذ قرار سياسي بفتح المعابر دون شروط”.

واختتمت الأونروا بالتأكيد على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية بغزة إن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتدمير خيام وممتلكات نازحين.

واتهم بيان “داخلية غزة”، إسرائيل باستغلال عمليات إسقاط المساعدات، كأداة لتعزيز الفوضى، ضمن سياسة “هندسة التجويع” في إطار الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفا و158 شهيدا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.