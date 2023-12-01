الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإذاعة الرسمية الفلسطينية: استشهاد 54 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية

منذ 3 دقائق
جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة - رويترز

جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة - رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت الإذاعة الرسمية الفلسطينية (صوت فلسطين) أن 54 فلسطينيا قتلوا في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة التي استمرت سبعة أيام في الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة 1\12\2023.

هذا وحملت حركة حماس إسرائيل مسؤولية استئناف العدوان، وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان الجمعة إن إسرائيل تتحمل مسؤولية “استئناف الحرب والعدوان” على قطاع غزة “بعد رفضه طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين”.

وفي وقت سابق قال مصدر مطلع الجمعة إن المفاوضات القطرية المصرية مع كل من الإسرائيليين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مستمرة.

وأضاف المصدر أن الوسطاء القطريين والمصريين على اتصال مع الجانبين منذ استئناف القتال في غزة اليوم الجمعة 1\12\2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
غزة تحت النار
غوتيريش: يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية بدأت مرة أخرى في غزة
اليونيسف
غزة تحت النار
يونيسف: التقاعس عن وقف دائم لإطلاق النار هو موافقة على قتل الأطفال في غزة
الكرملين
غزة تحت النار
الكرملين: نواصل الجهود لإطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في قطاع غزة

الأكثر قراءة

إيلون ماسك
غزة تحت النار
رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!
بايدن ونتنياهو
غزة تحت النار
بايدن يحذر نتنياهو.. والأخير يوافق!
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
بعد انسحابهم من معركة غزة.. جنود إسرائيليون: لقد تعرضنا لنيران "جهنمية"