الإقتحام الأكبر منذ 2002.. ماذا يجري في الضفة؟

اقتحم العدو الإسرائيلي، فجراً، مدينة جنين في الضفة الغربية، ودارت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في عدد من أحياء المدينة، حيث داهمت القوات ثلاثة أحياء.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي يرافقه جرافة عسكرية اقتحم جنين وانتشر في عدد من أحياء المدينة ونشر قناصته على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وبحسب التلفزيون الفلسطيني، يعد اقتحام اليوم «هو الأكبر والأوسع منذ عام 2002، إذ اقتحمت أكثر من 100 آلية للقوات الإسرائيلية المدينة، بما يعادل 1000 جندي”، وتم تنفيذ عمليات اعتقال وقطع الكهرباء والماء والاتصالات وتجريف في محيط مخيم جنين.

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من مدخلها الشرقي ترافقها جرافات.