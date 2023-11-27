الإمارات تطلق عملية الإجلاء الطبي الثالثة لأطفال غزة

انطلقت فجر الإثنين عملية الإجلاء الطبي الثالثة التي تعمل عليها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مبادرة علاج ألف طفل فلسطيني مصاب في مستشفياتها.

وتضم عملية الإجلاء الطبي الثالثة أيضا مبادرة علاج ألف حالة من مرضى السرطان من قطاع غزة داخل الإمارات.

وستكون هذه القافلة هي الأكبر ضمن المراحل الثلاث.

وحسبما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية”، فإن فريقا استقبل الأطفال بعد عبورهم من معبر رفح، وتمت متابعة حالتهم الصحية قبل نقلهم للإمارات.

وعبرت يوم الأحد أيضا 10 شاحنات من الهلال الأحمر الإماراتي إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية.

وتحوي المساعدات المقدمة 16520 طردا غذائيا يبلغ وزنها 247.8 طنا، وذلك في إطار عملية “الفارس الشهم 3” التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة الذي يواجه ظروفا استثنائية حرجة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.