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الإمارات تعلن بدء إدخال المستشفى الميداني المتكامل إلى جنوب قطاع غزة

منذ 15 دقيقة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

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أعلنت وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، عن بدء عملية إدخال المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

ووفقاً لما نشره وزير الخارجية الإماراتي “عبدالله بن زايد”، سيتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني وتقديم الرعاية الطبية للمصابين وذلك ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وسيجري تنفيذ المستشفى الميداني الإماراتي عبر عدة مراحل، حيث تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا وتضم أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة ، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.

ويأتي المستشفى الميداني الإماراتي ضمن جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

كما ثمنت وزارة الخارجية الإماراتية، دور المواطنين والمقيمين المتطوعين لدعم حملة “تراحم من أجل عزة”.

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