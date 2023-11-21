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الاتفاق الذي تتوسط فيه قطر بين إسرائيل وحماس "أقرب من أي وقت مضى"

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة - رويترز

جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة - رويترز

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أفاد مصدر مطلع لرويترز اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الذي تتوسط فيه قطر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإطلاق سراح رهائن ووقف الأعمال القتالية لعدة أيام في “مراحله النهائية” وإنه “أقرب من أي وقت مضى”.

وأضاف المصدر أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح حوالي 50 رهينة من المدنيين محتجزين لدى حماس وإطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وسيمثل الاتفاق أكبر إطلاق سراح للرهائن وأول تبادل للسجناء منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول. واحتجزت حماس نحو 240 رهينة خلال هجوم على إسرائيل تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لرويترز في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن الحركة الفلسطينية تقترب من اتفاق هدنة مع إسرائيل حتى مع استمرار الهجوم القاتل على غزة.

وتتجنب إسرائيل بشكل عام التعليق على وضع المحادثات التي تقودها قطر. ونقلت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي عن مصدر حكومي كبير لم تذكر اسمه القول “إنهم قريبون” لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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