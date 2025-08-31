الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة في غزة ويوقع عشرات الشهداء

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع في مدينة غزة بينها مبنى سكني ومخبز شعبي وخيمة، غربي المدينة، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 88 شهيدا و421 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 30 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، منهم 16 من طالبي المساعدات.

وبذلك ارتفعت أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2003 إلى 63 ألفا و459 شهيدا و160 ألفا و256 جريحا.

وقال أطباء في مجمع الشفاء إن معظم المصابين في القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في حي الرمال هم نساء وأطفال، وإن حالاتهم خطيرة.

كما قصف الاحتلال مخبزا شعبيا وخيمة في حي النصر غربي مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط 12 شهيدا.

وأكد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على فلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 3 فلسطينيين منهم طفل استشهدوا في غارات إسرائيلية على جباليا شمالي القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف في أنحاء وسط وشمال خان يونس، كما أطلقت بوارج حربية قذائفها تجاه شواطئ المدينة.