الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة.. رصاص حي واقتحامات ليلية

أصيب، مساء يوم أمس الأحد، عدد من الفلسطينيين، أحدهم بالرصاص الحي، في اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” إن “شابا أصيب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل (جنوب)”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت دوّار الصحة وسط المدينة، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاه المواطنين والمحال التجارية، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي بالفخذ وجرى نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق وتم إسعافهم ميدانيًا”.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم أيضا بلدة يطا، جنوب مدينة الخليل، وبلدة حزما شمال شرق القدس (وسط).

وجاءت الاقتحامات الإسرائيلية “وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات”، وفق “وفا”.

وتابعت الوكالة أن الجيش اقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة (وسط) منها “بلدة سلواد شرق رام الله، وقريتي بدرس وقبيا غرب المحافظة، وحي الجنان في مدينة البيرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات”.

وشمالي الضفة، ذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قريتي برقين غرب مدينة جنين وكفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، “دون الإبلاغ عن اعتقالات”.

وبموازاة حرب الإبادة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم. بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 ، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.