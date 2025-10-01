الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
الاقتصاد الأميركي في مواجهة أزمة بسبب إغلاق حكومي جديد

منذ 3 ساعات
الكونغرس الأمريكي

أغلقت الحكومة الأمريكية معظم أنشطتها اليوم الأربعاء بعد فشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل بسبب الانقسامات الحزبية العميقة، مما أدى إلى دخول البلاد في أزمة جديدة قد تطول وتهدد بفقدان آلاف الوظائف في القطاع الحكومي.

ويُعد هذا الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981، وسط غياب أي مخرج واضح من المأزق الحالي. وحذرت الوكالات الفدرالية من تداعيات واسعة، تشمل تعطيل إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وإبطاء حركة السفر الجوي، وتعليق أنشطة البحث العلمي، إضافة إلى وقف صرف رواتب القوات الأمريكية وتعليق عمل نحو 750 ألف موظف اتحادي، بتكلفة يومية تقدَّر بـ 400 مليون دولار.

    المصدر :
  • رويترز

