البابا فرنسيس يدعو إلى استمرار الهدنة القائمة في قطاع غزة

دعا بابا الفاتيكان الأربعاء إلى استمرار الهدنة القائمة في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال البابا فرنسيس خلال لقائه الأسبوعي الأربعاء “إننا ندعو إلى السلام” معبرا عن قلقه إزاء نقص المياه والخبز ومعاناة الناس العاديين في قطاع غزة.

وفي آخر المستجدات أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم الثلاثاء 28\11\2023، في إطار صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن المحتجزين في طريقهم إلى إسرائيل، في حين أشارت القناة السابعة إلى أنهم سينقلون عبر معبر كرم أبو سالم.

وتشمل هذه الدفعة 10 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 من الأسرى الفلسطينيين.

ومن المفترض أن يتكرر التبادل بالعدد نفسه غدا الأربعاء 29\11\2023.

من جانبها، نشرت حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الـ30 المقرر الإفراج عنهم هذه الليلة، ونصفهم من النساء، والنصف الآخر من الأطفال والفتية.

وفي وقت سابق، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها بدأت التحضير لنقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الخامسة اليوم، مشيرة إلى أن هؤلاء الأسرى من سجون الدامون ومجدو وعوفر.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت قوائم تضم 50 أسيرة فلسطينية اعتقلتهن منذ بداية الحرب على غزة وتنوي إخلاء سبيلهن في إطار صفقات تبادل الأسرى مع حماس.

وكان من اللافت أن القائمة تشمل أسماء 21 أسيرة من فلسطينيات الداخل، أما البقية فهن 11 أسيرة من القدس المحتلة، و18 أسيرة من الضفة الغربية.

ونشرت الحكومة الإسرائيلية القائمة لإعطاء فرصة للإسرائيليين المعارضين لتحرير أسرى فلسطينيين لتقديم طعون لدى المحكمة العليا.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء 28\11\2023، أسماء 3 من جنوده قال إنهم قتلوا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى مشيرا إلى أن حركة حماس تحتفظ بجثامينهم في قطاع غزة.

وبلغ العدد الإجمالي للضباط والجنود الذين اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتلهم منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى 395، سقط نحو 70 منهم خلال الهجوم البري على غزة، الذي بدأ يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.