الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025
البحرين تتجه لإصدار صكوك وسندات في أسواق الدين العالمية

منذ ساعة واحدة
البحرين

البحرين

تعتزم البحرين اليوم الأربعاء التوجه لأسواق الدين العالمية بإصدار أدوات دين على شريحتين، لتكون أحدث دولة خليجية تسعى للاستفادة من الطلب القوي على إصدارات المنطقة.

ووفق خدمة (آي.إف.آر)، ستطرح البحرين صكوكاً لأجل يزيد قليلاً عن 8 سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاماً، مع أسعار استرشادية أولية عند حوالي 6.25% و7% على الترتيب.

يأتي ذلك في ظل جهود البحرين لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية. وسبق أن جمعت المملكة 2.5 مليار دولار من إصدار مجمع من الصكوك والسندات التقليدية في وقت سابق من العام.

وفي أبريل الماضي، عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للبحرين إلى “سلبية” بدلاً من “مستقرة”، مشيرة إلى تقلبات السوق وارتفاع الديون وتصاعد العجز، ما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

