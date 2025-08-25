البريد السويسري يعلق مؤقتا شحنات البضائع إلى أمريكا

قالت هيئة البريد السويسرية اليوم الاثنين إنها ستعلق مؤقتا قبول شحنات البضائع للولايات المتحدة اعتبارا من غد الثلاثاء بسبب قواعد الجمارك الأمريكية الجديدة.

وأضافت الهيئة في بيان “نعمل على إيجاد حلول لضمان إمكانية شحن شحنات البضائع مرة أخرى في أسرع وقت ممكن”، مشيرة إلى أن القواعد الأمريكية الجديدة تؤثر على الخدمات البريدية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي أنها ستعلق الإعفاء العالمي “للحد الأدنى”، الذي يسمح أيضا بالحد الأدنى من الأعمال الورقية، للشحنات الدولية التي تقل قيمتها عن 800 دولار، اعتبارا من 29 أغسطس آب.