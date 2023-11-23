البنتاغون: مدمرة أميركية اعترضت مسيرات مفخخة أطلقت من اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مدمرة أميركية اعترضت، صباح اليوم الخميس 23\11\2023 أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، طائرات مسيرة مفخخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) في منشور على منصة إكس إنه صباح اليوم الخميس “أسقطت مدمرة الصواريخ الموجهة (يو إس إس توماس هودنر) عدة طائرات هجومية بدون طيار أحادية الاتجاه أُطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأضافت أن الطائرات المسيرة “تم إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأميركية في دورية في البحر الأحمر. ولم تتعرض السفينة ولا طاقمها لأي ضرر أو إصابة”.

ولم توضح سنتكوم -في بيانها- وجهة الطائرات المسيرة التي أسقطتها، لكن خلال الأسابيع الأخيرة أطلق الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء 22\11\2023 أنه اعترض صاروخ كروز تم إطلاقه باتجاه مدينة إيلات، في حين أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل.

وكان الحوثيون حذروا أمس الأربعاء 22\11\2023 حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا بدورهم “هدفا مشروعا” في مضيق باب المندب، بعدما احتجز الحوثيون نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، ردا على حرب إسرائيل على غزة.