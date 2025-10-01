البنتاغون يعلن مواصلة تقليص عملياته في العراق

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الثلاثاء التزامها بمواصلة تقليص مهمتها العسكرية في العراق، في خطوة سيقود فيها العراق جهود مكافحة فلول تنظيم الدولة الإسلامية داخله.

وأوضح مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، أن خطة التقليص ستقضي بتحويل تركيز الولايات المتحدة وأعضاء التحالف إلى محاربة فلول التنظيم في سوريا، مع نقل معظم القوات الأمريكية إلى إقليم كردستان العراق للقيام بهذه المهمة.

وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 2,500 جندي في العراق في بداية 2025، وأكثر من 900 جندي في سوريا ضمن التحالف الذي تشكل عام 2014 لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وأشار المسؤول إلى أنه بعد اكتمال عمليات الانتقال، سيصبح إجمالي عدد القوات الأمريكية في العراق أقل من 2,000 جندي، مع تمركز معظمهم في أربيل، دون تحديد جدول زمني للعدد النهائي.

وأضاف أن القوات الأمريكية المتبقية في بغداد ستتركز على التعاون الأمني الثنائي، ولن تشارك في عمليات مكافحة التنظيم، مشيرًا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يعد يشكل تهديدًا مستمرًا للحكومة العراقية أو للولايات المتحدة، وهو ما يسمح بنقل المزيد من المسؤوليات إلى العراق.

كما يدعم التقليص الاتفاق مع حكومة بغداد، التي كانت تشعر بقلق من أن يكون الوجود الأمريكي سببًا لزعزعة الاستقرار، وكان للأجهزة المتحالفة مع إيران دور في استهداف القوات الأجنبية. ومن أبرز الإجراءات السابقة، مغادرة قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار وتسليمها للسلطات العراقية، وما زال هذا الانتقال “قيد التنفيذ” حسب المسؤول الأمريكي.