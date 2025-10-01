الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنتاغون يعلن مواصلة تقليص عملياته في العراق

منذ 3 ساعات
البنتاغون

البنتاغون

A A A
طباعة المقال

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الثلاثاء التزامها بمواصلة تقليص مهمتها العسكرية في العراق، في خطوة سيقود فيها العراق جهود مكافحة فلول تنظيم الدولة الإسلامية داخله.

وأوضح مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، أن خطة التقليص ستقضي بتحويل تركيز الولايات المتحدة وأعضاء التحالف إلى محاربة فلول التنظيم في سوريا، مع نقل معظم القوات الأمريكية إلى إقليم كردستان العراق للقيام بهذه المهمة.

وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 2,500 جندي في العراق في بداية 2025، وأكثر من 900 جندي في سوريا ضمن التحالف الذي تشكل عام 2014 لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وأشار المسؤول إلى أنه بعد اكتمال عمليات الانتقال، سيصبح إجمالي عدد القوات الأمريكية في العراق أقل من 2,000 جندي، مع تمركز معظمهم في أربيل، دون تحديد جدول زمني للعدد النهائي.

وأضاف أن القوات الأمريكية المتبقية في بغداد ستتركز على التعاون الأمني الثنائي، ولن تشارك في عمليات مكافحة التنظيم، مشيرًا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يعد يشكل تهديدًا مستمرًا للحكومة العراقية أو للولايات المتحدة، وهو ما يسمح بنقل المزيد من المسؤوليات إلى العراق.

كما يدعم التقليص الاتفاق مع حكومة بغداد، التي كانت تشعر بقلق من أن يكون الوجود الأمريكي سببًا لزعزعة الاستقرار، وكان للأجهزة المتحالفة مع إيران دور في استهداف القوات الأجنبية. ومن أبرز الإجراءات السابقة، مغادرة قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار وتسليمها للسلطات العراقية، وما زال هذا الانتقال “قيد التنفيذ” حسب المسؤول الأمريكي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مصنع تسييل الغاز التابع لمشروع سخالين-2 في بريجورودنوي بروسيا في صورة من أرشيف رويترز.
روسيا تعتزم تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين من خلال تطوير مشروعين جديدين
شعار إي. إيه سبورتس
صفقة تاريخية: استحواذ سيلفر ليك والصندوق السعودي على إلكترونيك آرتس بقيمة 55 مليار دولار
قوات أمن مغربية تلقي القبض على شاب في الرباط يوم 29 سبتمبر أيلول 2025-رويترز
«جيل زد 212» يقود احتجاجات واسعة في عدة مدن مغربية

الأكثر قراءة

دار حضانة
بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
أداة الذكاء الاصطناعي "تشات جي. بي. تي"
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل